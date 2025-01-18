الاقتصاد

أسعار الفضة في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025

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أسعار الفضة في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيد

السبت، 18 يناير 2025 01:08 م

ننشر أسعار الفضة في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025 والتي تحركت في نطاق محدود بهبوط 1.18% في السوق المصري بالنسبة لعيار 99.9%.

وفيما يلى أبرز تطورات أسعار الفضة:

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 يسجل 45.97 جنيه

جرام فضة سويسري 51.5 جنيه

جرام فضة مصري 50.50 جنيه

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بختام تداولات هذا الأسبوع في البورصة العالمية لكنها تظل فوق 31 دولارًا للأونصة بنسبة تراجع 1.1%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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