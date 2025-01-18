شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيدالسبت، 18 يناير 2025 01:08 م
ننشر أسعار الفضة في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025 والتي تحركت في نطاق محدود بهبوط 1.18% في السوق المصري بالنسبة لعيار 99.9%.
وفيما يلى أبرز تطورات أسعار الفضة:
جرام فضة بريطاني عيار 95.8 يسجل 45.97 جنيه
جرام فضة سويسري 51.5 جنيه
جرام فضة مصري 50.50 جنيه
انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بختام تداولات هذا الأسبوع في البورصة العالمية لكنها تظل فوق 31 دولارًا للأونصة بنسبة تراجع 1.1%.
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