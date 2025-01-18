انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بختام تداولات هذا الأسبوع في البورصة العالمية لكنها تظل فوق 31 دولارًا للأونصة بنسبة تراجع 1.1%.

ننشر أسعار الفضة في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025 والتي تحركت في نطاق محدود بهبوط 1.18% في السوق المصري بالنسبة لعيار 99.9%.

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محمد يوسف

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