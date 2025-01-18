أنتوني هوبكنز في حفل توزيع جوائز joy Awards 2025: "من الرائع أن أكون هنا"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 08:57 مساءً - شهدت السجادة الخزامية للنسخة الخامسة لحفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards 2025، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، توافد عدد ضخم من المشاهير العرب والعالميين، وجاء ضمن أوائل الحضور النجم العالمي أنتوني هوبكنز بصحبة زوجته ستيلا أروياف، والذي تم تكريمه العام الماضي بجائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards 2024.

حديث أنتوني هوبكنز على السجادة الخزامية

في البداية، تطرق أنتوني هوبكينز في حديثه، إلى حرائق الغابات التي التهمت لوس أنجلوس، حيث فقد منزله نتيجة تلك الحرائق التي راح ضحيتها آلاف المنازل، كما نزح أكثر من 80 ألف مواطن، قائلاً أن عائلته وأصدقاءه بخير بعد حرائق الغابات التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس، بينما أكدت زوجته أنهم مروا بوقتٍ عصيب، وقالت: "لكن تمر الحياة".

وأعرب الزوجان عن سعادتهما بتواجدهما في السعودية، حيث قالت أرويافي: "إنه لشرف أن أكون متواجدة في هذه المدينة الجميلة"، بينما قال هوبكنز: "من الرائع أن أكون هنا".

وتُعد زيارة أنتوني هوبكز لـ Joy Awards هي الثانية، حيث حلَّ ضيفاً العام الماضي، كما أنه أقام أمس حفلاً استثنائياً بعنوان "Life is a Dream"، وهي الأولى له كملحن، وعن شعوره لهذا الحفل قال: "إنه حفلي الأول في الرياض، قمت بالعديد من قبل، في أمريكا، لكن كانت حفلة الأمس مميزة"، مضيفاً أنها مثابة حلم بالنسبة له، وقالت زوجته عن الحفل: "كان شرفاً بهذه اللحظة في حياتنا وأنه من الجميل التواجد هنا".

جديراً بالذكر أن السيد أنتوني هوبكنز حصل على تكريم إنجاز الحياة العام الماضي في Joy Awards 2024، وعن شعوره بهذا التكريم وكيف أنه محبوب ويتم الاحتفال به في الشرق الأوسط قال: "إنه جيد، رائع"، وأضافت زوجته: "هذه الليلة سنكرم مورغان فريمان". وعند سؤاله هل هو متحمس لرؤية شخص معين، قال: "أود رؤية كل شخص".

يمكنكم قراءة...أبرزهم رزان جمال وقصي خولي.. لقطات مرحة وعفوية جمعت النجوم في طريقهم لحفل Joy Awards

قائمة المرشحون للجوائز

الموسيقى

- الأغنية المفضّلة: هيجيلي موجوع، الجو، لماح، وين

- الفنانة المفضّلة: أنغام، أصالة، إليسا، شيرين عبد الوهاب

- الفنان المفضّل: الشامي، عايض، سيلاوي، تامر عاشور

- الصوت الجديد المفضل: خالد الصراف، توليت، وجدان سعيد، راكان آل ساعد

إليكِ هذا الخبر Joy Awards 2025 التحضيرات الأخيرة للحدث المرتقب بعدسة الخليج 365

السينما:

- الفيلم المفضّل: جرس إنذار، رحلة 404، ولاد رزق 3: القاضية، شباب البومب

- الممثلة المفضّلة: هنا الزاهد، ياسمين صبري، نور الغندور، خيرية أبو لبن

- الممثل المفضّل: أحمد عز، فيصل العيسى، هشام ماجد، صهيب قدس

المسلسلات الدرامية:

- المسلسل الخليجي المفضّل: متحف يدي، شباب البومب، ثانوية النسيم، زوجة واحدة لا تكفي

- المسلسل المصري المفضل: العتاولة، أشغال شقة، كامل العدد+1، نعمه الأفوكادو

- مسلسل بلاد الشام المفضل: العميل، مدرسة الروابي للبنات، لعبة حب، ولاد بديعة

- الممثلة المفضّلة: إلهام علي، هدى حسين، نور علي، سلافه معمار

- الممثل المفضّل: عبد العزيز الشهري، أيمن زيدان، معتصم النهار، سامر اسماعيل

- الوجه الجديد المفضّل: العنود عبد الحكيم، محمد الحربي، نايف البحر، رسيل العتيبي

المخرجون:

- المخرج السينمائي المفضل: معتز التوني، طارق العريان، فاطمة البنوي، علي الكلثمي

- مخرج الأعمال الدرامية المفضل: محمد سامي، أحمد خالد موسى، علي العلي، رشا شربتجي

- الرياضي المفضل: أحمد حسين، حسام عوار، سالم الدوسري، ياسين بونو

- الرياضية المفضّلة: دنيا أبو طالب، هنا جودة، هتان السيف، سماهر كردي

المؤثرون:

- المؤثر المفضل: أبو فلة، نايف حمدان، أسامة مروة، شونق بونق

- المؤثرة المفضلة: ضحى العريبي، كادي الجريسي، نارين بيوتي، سارة الورع

قد ترغبين في معرفة Joy Awards 2025 الحفل الأضخم شاهدوا كواليس تجهيز المسرح

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».