شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام: اختبار الإعادة للياقة البدنية لم يكن سريا وكان متاحا لحضور وسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أن اختبارات الإعادة للياقة البدنية لحكام الدرجة الأولى الذى أُجرى بمضمار نادى النصر لم يكن سريا، وكان متاحا لحضور جميع وسائل الإعلام، خاصة أن الاختبار أقيم بنادي النصر الرياضي الذى لا يمانع من دخول الكاميرات أو حضور وسائل الإعلام، وذلك نظرا للتعاون المثمر بين إدارة النادي ولجنة الحكام الرئيسية منذ سنوات.

وأضاف وجيه أحمد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن اللجنة أعلنت على موعد الاختبار منذ وقت كاف، وأبلغت اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية بالموعد ومكان الاختبار.

وتابع وجيه أحمد، إن الاختبار شهد حضور 35 حكما للساحة نجح منهم 21، أبرزهم خالد جمال الغندور وحسام عزب ورسب 14 آخرين، بينما خضع 31 مساعدا، اجتاز منهم الاختبار21، أبرزهم عماد عطا وأمير رشدى وأمير السيد وعرفة عرفات وأخفق 11.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاختبار أقيم بحضور كل من: عزب حجاج وفهيم عمر وجهاد جريشة أعضاء اللجنة، فيما أشرف على الاختبار فنيا كل من: محمد أبو خاطر وحسين أنور وأيمن العقاد وحسن جنادى وحسن السندبيسى.

بينما أوضح رئيس اللجنة أن الراسبين والمتخلفين من حكام الدرجة الأولى سيتم تحديد موعد لهم للخضوع للإعادة، وسيكون بعد شهرين على الأقل من الآن.

وقال وجيه إن اللجنة أتاحت الفرصة بشكل جيد لعدد من الحكام والمساعدين الواعدين للظهور بدور الـ32 بكأس مصر، وأفرزت التجربة عن اكتشاف أكثر من حكم ومساعد ستدفع بهم اللجنة في الفترة المقبلة.