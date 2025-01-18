Joy awards 2025.. رانيا فريد شوقي تشيد بأجواء الحفل وتكشف لـ الخليج 365 عن أحدث أعمالها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 08:57 مساءً - تقام الآن فعاليات الحدث المميز الأكبر الذي ينتظره الكثيرون على مستوى الوطن العربي والعالم، وهو حفل توزيع جوائز joy awards 2025، ويشهد هذا الحفل حضوراً مكثفاً من أبرز نجوم الوطن العربي المهتمين بصناعة الفن والترفية.

فريق الفيديو

إعداد الفيديو: زكية البلوشي

تصوير: يوسف بوهوش

أعده للنشر: عبير عاطف

رانيا فريد شوقي تتحدث عن أحدث أعمالها

خلال الحفل التقت الخليج 365 بالفنانة رانيا فريد شوقي، وأكدت على سعادتها بالتواجد في هذا الحدث المميز، وقالت إنها فخورة بحفل joy awards باعتباره واحداً من المناسبات الفنية العالمية التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية.

وعن أحدث أعمالها الفنية، كشفت رانيا أنها تقوم حالياً بعرض مسرحيتها "مش روميو وجوليت" على خشبة المسرح القومي برفقة عدد كبير من النجوم، وعن قصة العمل قالت إنها تدور حول الحب، وليس بالضرورة حب الزوجين بل حب الأهل والأصدقاء والعمل وغيرها.

حفل joy awards

جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

يُذكر أنّ النسخة الرابعة أقيمت في يناير 2024، بمشاركة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

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