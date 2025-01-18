Joy awards 2025.. جومانا مراد تلتقي بهذا النجم على السجادة الخزامية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 08:57 مساءً - بدأ منذ قليل فعاليات الحدث الأكبر الذي ينتظره الكثيرون على مستوى الوطن العربي والعالم، وهو حفل توزيع جوائز joy awards 2025، وقد انتهت مرحلة التصويت، وذلك بعد مشاركة جماهيرية واسعة، استعداداً للإعلان عن الفائزين خلال الحفل المرتقب اليوم السبت ‏الموافق 18 يناير.

لقاء جومانا مراد وإياد نصار في joy awards

وخلال الحفل تواجدت الفنانة جومانا مراد على السجادة الخزامية، وأكدت على سعادتها بالتواجد لأول مرة في الjoy awards ، وأشادت بأجواء الحفل والتنظيم المبهر، وقالت إنها تفتخر بكونها فنانة عربية وتتواجد في الحدث الترفيهي الأهم في المملكة العربية السعودية، وتمنت أن يستمر هذا النجاح.

انضم الفنان إياد نصار أيضا للقاء، وأشاد بالجهود الكبيرة التي قام بها القائمون على الحفل للخروج بهذا الشكل المميز.

حفل joy awards

جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

يُذكر أنّ النسخة الرابعة أقيمت في يناير 2024، بمشاركة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

يمكنك متابعة تعرفوا إلى كيفية متابعة حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025

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