دريد لحام معلقاً على حفل Joy Awards 2025: حدث لم يسبق مثله بالعالم العربي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 08:57 مساءً - في حدث غير مسبوق في العالم العربي، تحدث الفنان القدير دريد لحّام عن أهمية حفل Joy Awards 2025 وشارك انطباعاته عن هذا الحدث الكبير الذي جمع أبرز النجوم.

دريد لحام يشيد بالرياض في حفل جوائز Joy Awards

التقطت كاميرا "الخليج 365" على السجادة الخزامية لحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، مع الفنان السوري القدير دريد لحام ، والذي عبر عن سعادته بالحفل وبتواجده بـ المملكة العربية السعودية، قائلًا: "الرياض منورة دائما بأهلها، والحفل حدث رائع وما سبق أن صار مثله في العالم العربي، ونرجو أن يتكرر أن شاء الله".

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حفل Joy Awards

حفل جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

ويشارك في الحفل كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع.



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