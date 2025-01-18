Joy Awards 2025.. موقف طريف جمع تامر حسني مع ابنتيه أمايا وتاليا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 08:57 مساءً - حرص الفنان تامر حسني على اصطحاب ابنتيه "أمايا" و "تاليا" معه لحضور فعاليات النسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 والتي انطلقت منذ قليل بالعاصمة السعودية الرياض بحضور عدد كبير من نجوم ومشاهير الوطن العربي.

تامر حسني يتوجه لحفل جوائز Joy Awards برفقة ابنتيه أمايا وتاليا

ظهر تامر حسني من خلال مقطع فيديو بثه عبر صفحته على "إنستغرام" برفقة ابنتيه في السيارة التي استقلوها للتوجه نحو المكان المخصص لإقامة حفل جوائزJoy Awards 2025، ويبدو أن الفضول لدى تاليا وأمايا حول ما يقدمه والدهم خلال هذا الحفل دفعهم لسؤاله بطريقة غلب عليها الجانب الكوميدي "احنا دلوقتي رايحين جوي أوردز وباباي مش عاوز يقولنا هيعمل ايه"، ليرد عليهم تامر بطرقة طريفة قائلاً: "ايه بتشتكوني ولا ايه ، ايه يابنتي الصبر انتوا جاين هتتفرجوا، وايه جو عمر وسلمى2 ".

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"فعلاً مابيتنسيش" أحدث الكليبات الغنائية لـ تامر حسني ورامي صبري

وحققت آخر أعمال تامر حسني بالتعاون مع الفنان رامي صبري أغنية " فعلاً مابيتنسيش"، والتي جاءت بتوقيع عمرو تيام ومن ألحان شادي حسن فور طرحها نسب مشاهدات مرتفعة؛ مما جعلها في صدارة قائمة الأعمال الغنائية، وجاءت أجواؤها في إطار درامي، ظهر من خلالها الثنائي تامر حسني ورامي صبري، وهما يوجهان اللوم والعتاب لنفسهما عقب تسببهما في ضياع وفقدان الحبيب بسبب سوء التقدير من جانبهما.

وجاءت بعض كلماتها كالتالي: "كان عقلي فين مني زمان أنا جيت أوي عليه، قفلت أنا كل البيبان ‏بينا بعمايلي فيه، فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين... وجالي قلب إزاي كده والقسوة جاتلي ‏منين، ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بإيديا... أناني كنت وهو كان باقي عليَّ، أنا اللي 1000 ‏مرة خان ولا عاب في يوم فيا... فعلاً مبيتنسيش".



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