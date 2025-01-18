joy awards 2025 .. بشرى لـ الخليج 365: الحفل ضخم ومنظم وأرشح هذا المخرج للفوز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 08:57 مساءً - حرصت الفنانة المصرية بشرى على حضور حفل توزيع جوائز Joy Awards المقام بالعاصمة السعودية الرياض، وأجرت لقاءً مع كاميرا "الخليج 365" تحدثت فيه عن تواجدها في هذا الحدث الفني الأكبر في الشرق الأوسط، كما كشفت عن أعمالها الجديدة ودعمت هذا المخرج للفوز بجائزة في حفل هذا اليوم.

فريق الفيديو:

إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير: يوسف بوهوش

أعده للنشر: محمد المعصراوي

وقالت بشرى خلال لقائها مع "الخليج 365":"سعيدة جداً بوجودي للمرة الأولى في حفل Joy Awards وهو احتفال ضخم وكبير ومنظم، ويتواجد به العدد الأكبر من النجوم العالميين والمصريين والعرب، والحقيقة هو حفل مشرّف جداً جداُ، كما أن الأسماء المطروحة للتكريمات والجوائز مهمة سواء لأصحاب التاريخ الطويل أو أصحاب الإسهام الحديث، فأقول للجميع موفقين وأبارك لهم كلهم".



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ووجهت بشرى رسالة لجمهورها طلبت منهم فيها الدعم وقالت:"أقول لجمهوري يارب دائما أكون عند حسن ظنكم، وادعموني كممثلة وكمطربة لأنني أحتاج ذلك أكثر بكتير، فنحن نحتاج للتشجيع والتوجيه وللدعم الراقي المهذب وليس بأسلوب السوشيال ميديا الفج حالياً، نريد الجمهور المخلص دائماً ولديه ولاء للفن ويريد الأفضل دائماً للفن العربي".

"سيد الناس" مسلسل بشرى في رمضان 2025

وأكدت بشرى على تواجدها في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد وإخراج محمد سامي الذي دعمته للفوز بجائزة أفضل مخرج دراما في حفل توزيع جوائز Joy Awards وقالت:"أتمنى له النجاح والفوز بجائزة أفضل مخرج ، لأنه يستحق فهو من أنجح المخرجين في الدراما العربية خلال الفترة الأخيرة وأعماله تحقق نجاحاً كبيراً في كل عام.

وحضر إلى حفل توزيع جوائز Joy Awards كلُ من عبد الإله السناني، طوني عيسى وزوجته أمونة عيد، الإعلامية أنابيلا هلال، عبد الرحمن العقل المقرر تكريمه في حفل اليوم، رانيا فريد شوقي، أيمن زيدان، بشرى، نادية الجندي، جومانا مراد، إياد نصار، هاني رمزي وزوجته، لاعب كرة الفرنسي السابق تيري هنري، دريد لحام، نيقولا معوض وزوجته، باسم ياخور، سمية الخشاب، إنجي المقدم، المخرج مرقس عادل، خالد عبد الرحمن والعديد من النجوم.



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ويتواجد أيضاً: الفنان العالمي أنتوني هوبكنز. أحمد السقا والمخرج أحمد خالد موسى، التركية توبا بيوكستون، نسرين طافش، سوسن بدر، نبيلة عبيد، المؤلف والمنتج والموسيقي الألماني، هانز زيمر، المؤلف والمخرج رفيق علي أحمد، باسم سمرة، تامر حبيب، عمرو يوسف، علي جابر، ريم مصطفى، أكرم حسني، جيني اسبر رشا مهدي، نجلا بدر، طارق الابياري، ويستمر توافد نجوم الفن والمشاهير العالمين والعرب على الحفل.

جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

يُذكر أنّ النسخة الرابعة أقيمت في يناير 2024، بمشاركة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

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