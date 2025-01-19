شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضم عبد الرحمن جبنة خط وسط الاتحاد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 12:47 ص

أنهى نادي غزل المحلة إجراءات ضم عبد الرحمن جبنة لاعب خط وسط الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بنية الشراء، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووقع جبنة عقود انتقاله للمحلة في حضور وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، وتامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، وعمر سعد - مدير شئون اللاعبين.

ويعتبر جبنة هو ثاني صفقات غزل المحلة في موسم الانتقالات الجاري، بعد ضم أحمد ياسين - مدافع البنك الأهلي ومنتخب مصر، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة في أولى صفقات الفريق الشتوية.

وكان غزل المحلة تعرض للخسارة في الجولة الماضية من الدوري أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة، والتي تجمع الفريقين على استاد غزل المحلة.