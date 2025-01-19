موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري اليوم فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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الأحد، 19 يناير 2025 01:00 ص

يستعد فريق الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، اليوم الأحد، لمواجهة إنيمبا النيجيري فى المباراة المقرر إقامتها باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة فى المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.

موعد مباراة الزمالك أمام انيمبا النيجيري بالكونفدرالية

مباراة الزمالك وانيمبا النيجيري تقام فى السادسة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، ويتكون طاقم التحكيم من الجابوني بيير جيسلان أتشو حكماً للساحة ويعاونه كل من، الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا والكاميروني كارين أتيزامبونج فوكو مساعدين والجابوني تانجوي باتريس ميبيامي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" التنزاني خالد عبد الله محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام يحيى حدقة من المغرب، والمنسق العام محمد بلال جندور من الجزائر.

ويتواجد الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة بمنافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحسم الأبيض تأهله إلى ربع النهائي بينما تظل آمال المصري معلقة حتى خوض مواجهة الجولة السادسة والأخيرة.

ويحتاج المصري للفوز أمام بلاك بولز في المباراة التي ستجمع بينهما من أجل حسم الصعود إلى دور ربع النهائي رفقة الزمالك.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية

1- الزمالك - 11 نقطة.

2- المصري - 6 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري - 5 نقاط.

4- بلاك بولز الموزمبيقي - 4 نقاط.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.