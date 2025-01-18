النجوم الأتراك يخطفون الأنظار في حفل Joy Awards 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 08:57 مساءً - توافد نجوم العرب والعالم من مختلف المجالات الترفيهية ومن جنسيات عديدة وثقافات متنوعة، على السجادة الخزامية للنسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards 2025، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، وكان للنجوم الأتراك تواجد كبير، حيث حضر أكثر من نجم، ضمن أشهر نجوم تركيا الذي لهم صيت واسع عالميًا، وكعادتهم خطفوا الأنظار على السجادة الخزامية.

نجوم تركيا يعبرون عن سعادتهم بالحفل

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وجاء ضمن أول الحضور، الممثل التركي الشهير باريش أردوتش، 37 عامًا، نجم مسلسل "حب للإيجار"، والذي عبر عن سعادته لتواجده بالمملكة العربية السعودية، وحضور حفل Joy Awards 2025، قائلاً: "كل شيء هنا رائع، أنا سعيد لتواجدي هنا، هذه المرة الأولى، لكنني متأكد أنها لن تكون الأخيرة، وسوف تكون ليلة رائعة، وتابع: "أشعر بالفخر لوجود جمهور يتابعني ويحبني في الشرق الأوسط"، كما أكد أنه متحمس لرؤية النجوم العالميين الحاضرون، مثل مورغان فريمان، وأنتوني هوبكنز، وغيرهم.

وحضر النجم التركي بوراك أوزجيفيت، ومعه زوجته الممثلة الشهيرة فهرية أفجين، وسط احتفاء ضخم من الجمهور، وحضرت أيضًا النجمة توبا بويوكستون، التي عبرت عن انبهارها بالتنظيم والحفل، وبجمال العاصمة الرياض.

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قائمة المرشحون للجوائز

الموسيقى

- الأغنية المفضّلة: هيجيلي موجوع، الجو، لماح، وين

- الفنانة المفضّلة: أنغام، أصالة، إليسا، شيرين عبد الوهاب

- الفنان المفضّل: الشامي، عايض، سيلاوي، تامر عاشور

- الصوت الجديد المفضل: خالد الصراف، توليت، وجدان سعيد، راكان آل ساعد

السينما:

- الفيلم المفضّل: جرس إنذار، رحلة 404، ولاد رزق 3: القاضية، شباب البومب

- الممثلة المفضّلة: هنا الزاهد، ياسمين صبري، نور الغندور، خيرية أبو لبن

- الممثل المفضّل: أحمد عز، فيصل العيسى، هشام ماجد، صهيب قدس

المسلسلات الدرامية:

- المسلسل الخليجي المفضّل: متحف يدي، شباب البومب، ثانوية النسيم، زوجة واحدة لا تكفي

- المسلسل المصري المفضل: العتاولة، أشغال شقة، كامل العدد+1، نعمه الأفوكادو

- مسلسل بلاد الشام المفضل: العميل، مدرسة الروابي للبنات، لعبة حب، ولاد بديعة

- الممثلة المفضّلة: إلهام علي، هدى حسين، نور علي، سلافه معمار

- الممثل المفضّل: عبد العزيز الشهري، أيمن زيدان، معتصم النهار، سامر اسماعيل

- الوجه الجديد المفضّل: العنود عبد الحكيم، محمد الحربي، نايف البحر، رسيل العتيبي



إليكِ هذا الخبر Joy Awards 2025 التحضيرات الأخيرة للحدث المرتقب بعدسة الخليج 365

المخرجون:

- المخرج السينمائي المفضل: معتز التوني، طارق العريان، فاطمة البنوي، علي الكلثمي

- مخرج الأعمال الدرامية المفضل: محمد سامي، أحمد خالد موسى، علي العلي، رشا شربتجي

- الرياضي المفضل : أحمد حسين، حسام عوار، سالم الدوسري، ياسين بونو

- الرياضية المفضّلة: دنيا أبو طالب، هنا جودة، هتان السيف، سماهر كردي

المؤثرون:

- المؤثر المفضل: أبو فلة، نايف حمدان، أسامة مروة، شونق بونق

- المؤثرة المفضلة: ضحى العريبي، كادي الجريسي، نارين بيوتي، سارة الورع



قد ترغبين في معرفة Joy Awards 2025 الحفل الأضخم شاهدوا كواليس تجهيز المسرح

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