Joy Awards 2025 هاني رمزي يشيد بالحدث العالمي وزوجته سعيدة بزيارتها الأولى للسعودية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 08:57 مساءً - تقام الآن فعاليات الحدث المميز الأكبر الذي ينتظره الكثيرون على مستوى الوطن العربي والعالم، وهو حفل توزيع جوائز joy awards 2025، ويشهد هذا الحفل حضوراً مكثفاً من أبرز نجوم الوطن العربي المهتمين بصناعة الفن والترفية.

زيارة مميزة لزوجة هاني رمزي

كان هناك حضور لافت للفنان هاني رمزي على السجادة الخزامية برفقة زوجته السيدة منى، وأشاد من خلال لقاء مع الـMBC بالحفل الذي أًصبح حدثاً عالمياً تتجه له أنظار كافة صناع الفن.

بينما أكدت زوجته على سعادتها بزيارتها الأولى للملكة العربية السعودية، وقالت إنها منبهرة بالتنظيم المميز وحفاوة الاستقبال والحضور الفني الضخم.

عبّر الفنان هاني رمزي عن اعتزازه بزملائه المرشحين للجوائز في مختلف الفئات، وقال إنه يتمنى أن يقدم عملاً فنياً خلال الفترة المقبلة ينافس من خلاله في حفل ال joy awards، خاصة وأن هذه الجوائز يحصل عليها الفنان بعد تصويت الجمهور.

حفل joy awards

جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

يُذكر أنّ النسخة الرابعة أقيمت في يناير 2024، بمشاركة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

يمكنك متابعة تعرفوا إلى كيفية متابعة حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025

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