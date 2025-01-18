نادية الجندي تعبر عن سعادتها بحفل Joy Awards 2025: عرس فني كبير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يناير 2025 08:57 مساءً - بدء منذ قليل توافد النجوم على السجادة القرمزية لحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، وقد عبرت الفنانة نادية الجندي عن سعادتها بهذا الحفل، والذي وصفته بعرس فني كبير .

نادية الجندي بحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025

التقطت كاميرا "الخليج 365" مع الفنانة نادية الجندي، والتي تألقت على السجادة الخزامية لحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 ، حيث ارتدت فستان من المخمل بلون النبيتي، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بتسريحة الويفي المميزة، واعتمدت مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

وخلال اللقاء عبرت عن سعادتها بالحفل حيث قالت: "سعيدة جدًا جدًا، عرس فني كبير، وإنجازات ومجهود كبير بُذل، ونهضة ثقافية وفنية جميلة كلنا سعداء بيها".

وعن أعمالها المقبلة؛ كشفت الفنانة نادية الجندي أن لديها الكثير من الأعمال التي تقرأها ولكن لم تستقر بعد على موضوع معين، حيث قالت: "عندي مواضيع كثيرة بقرأها، بس أنا مُقلة بالأعمال، علشان باختار موضوعاتي بعناية، من أجل الخروج بعمل يليق بتاريخي وبالجمهور".

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حفل Joy Awards

جوائز صناع الترفيه Joy Awards، هو أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. ويجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

يُذكر أنّ النسخة الرابعة أقيمت في يناير 2024، بمشاركة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.



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