شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 21485 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

مخالفات عبور الحدود

السجن والغرامة

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - كشف الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن نتائجها خلال الفترة من 09 / 07 / 1446هـ الموافق 09 / 01 / 2025م إلى 15 / 07 / 1446هـ الموافق 15 / 01 / 2025م.وبلغ إجمالي المخالفين الذين ضبطوا بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (21485) مخالفًا، منهم (13562) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4853) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3070) مخالفًا لنظام العمل.كما بلغ إجمالي من ضُبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1568) شخصًا (47%) منهم يمنيو الجنسية، و(50%) إثيوبيو الجنسية، و(03%) جنسيات أخرى.كذلك ضُبط (64) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما ضُبط (16) متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.وبلغ إجمالي من يجرى إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (33007) وافدين مخالفين، منهم (30335) رجلًا، و(2672) امرأة، وأحيل (25164) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر.كما أحيل (2864) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11955) مخالفًا.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة.كما يعرض نفسه لغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.وذكرت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.وخلال الفترة من 02 / 01 / 2025م إلى 08 / 01/ 2025م، بلغ إجمالي المخالفين الذين ضبطوا بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (19418) مخالفًا، منهم (11787) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4380) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3251) مخالفًا لنظام العمل.