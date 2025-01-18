شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 3.8 درجة.. زلزال يضرب منطقة جيجل شرقي الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

زلزال إيران

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 3.8 اليوم السبت، ولاية جيجل التي تقع على مسافة 350 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائرية.وذكر المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية أن مركز الهزة حدد على بعد كيلومتر شمال بلدة العوانة.ولم تعلن السلطات عن تسجيل خسائر مادية أو بشرية جراء هذه الهزة التي شعر بها سكان المناطق المجاورة لولاية جيجل.سبق وأعلنت السلطات الإيرانية أمس الجمعة، أن زلزالًا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة وحدتية بمحافظة بوشهر جنوب غرب البلاد، دون تسجيل خسائر بشرية وأضرار مادية.وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني -في بيان- أن "زلزالًا بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب وحدتية بمحافظة بوشهر على عمق 5 كيلومترات".