شكرا لمتابعة خبر عن الزهراني: انخفاض ملموس في درجات الحرارة بدءًا من الغد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد محمد الزهراني أن جميع مناطق المملكة ستشهد انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وقال الزهراني خلال مداخلة له بقناة الإخبارية: “المرتفعات الجنوبية ومرتفعات منطقة مكة المكرمة ستكون أجواؤها غائمة جزئياً، وقد يتخللها بعض السحب الرعدية وسنشهد ظاهرة الضباب على المرتفعات الجبلية ليلاً وفي الصباح الباكر”.

وتابع الزهراني ، سيكون هناك أيضاً نشاط للرياح على سواحل البحر الأحمر وسواحل الخليج العربي.