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الزهراني: انخفاض ملموس في درجات الحرارة بدءًا من الغد.. فيديو

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الزهراني: انخفاض ملموس في درجات الحرارة بدءًا من الغد.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد محمد الزهراني أن جميع مناطق المملكة ستشهد انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وقال الزهراني خلال مداخلة له بقناة الإخبارية: “المرتفعات الجنوبية ومرتفعات منطقة مكة المكرمة ستكون أجواؤها غائمة جزئياً، وقد يتخللها بعض السحب الرعدية وسنشهد ظاهرة الضباب على المرتفعات الجبلية ليلاً وفي الصباح الباكر”.

وتابع الزهراني ، سيكون هناك أيضاً نشاط للرياح على سواحل البحر الأحمر وسواحل الخليج العربي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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