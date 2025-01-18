اخبار العالم

مقتل 70 شخصا على الأقل جراء انفجار شاحنة نقل وقود في نيجيريا

0 نشر
أ ب - أبوجا 0 تبليغ

  • مقتل 70 شخصا على الأقل جراء انفجار شاحنة نقل وقود في نيجيريا 1/3
  • مقتل 70 شخصا على الأقل جراء انفجار شاحنة نقل وقود في نيجيريا 2/3
  • مقتل 70 شخصا على الأقل جراء انفجار شاحنة نقل وقود في نيجيريا 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 70 شخصا على الأقل جراء انفجار شاحنة نقل وقود في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 70 شخصا حتفهم في نيجيريا بعد انفجار شاحنة نقل وقود، حسبما أفادت وكالة الاستجابة للطوارئ في البلاد.
ووقع الانفجار في الساعات الأولى من صباح السبت بالقرب من منطقة سوليجا في ولاية نيجر بعد أن حاول أفراد نقل الوقود من الشاحنة إلى شاحنة أخرى باستخدام مولد كهربائي.

انفجار شاحنة وقود

وأدى نقل الوقود إلى وقوع الانفجار، ما أسفر عن مقتل الأشخاص الذين كانوا ينقلون الوقود والمارة، حسبما أفاد حسين عيسى، من وكالة إدارة الطوارئ الوطنية، لوكالة أسوشيتد برس.
انفجار شاحنة نقل وقود - وكالات

وذكر عيسى أن عمليات البحث والإنقاذ كانت جارية. ونظرا لغياب نظام سكك حديدية فعال لنقل البضائع، فإن الحوادث المميتة للشاحنات شائعة على معظم الطرق الرئيسية في نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان.
وفي سبتمبر، قتل انفجار ما لا يقل عن 48 شخصا في ولاية نيجر بعد أن اصطدمت شاحنة نقل وقود بشاحنة أخرى تنقل الماشية.
انفجار ناقلة وقود في نيجيريا - أرشيفية

وبحسب فرقة السلامة على الطرق الاتحادية في نيجيريا، فقد وقع 1531 حادثا لشاحنات نقل وقود في عام 2020 أسفر عن 535 حالة وفاة و1142 إصابة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا