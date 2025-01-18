شكرا لمتابعة خبر عن قصة إنسانية لسيدة مصرية وزوجها الراحل أثناء رحلة عمرة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك سائح عبر “تيوب” قصة مؤثرة حول زيارته لسيدة مصرية في شمال القاهرة، حيث كان قد أعد لها مفاجأة رحلة عمرة.

ولكن المفاجأة كانت من نوع آخر، حيث التقى سيدة أخرى كانت حزينة للغاية لأنها كانت قد ذهبت لأداء العمرة مع زوجها، لكنه توفي في مكة المكرمة قبل أن تتمكن من العودة معه.

وقد التقط السائح صورة لها عبر “سناب شات”، وتبين أن لديها قصة إنسانية مرتبطة مع موظفي جوازات مطار جدة، عندما غادرت المطار وهي في حالة من الحزن، كان لها لقاء مؤثر مع موظفي المطار الذين تعاملوا معها بلطف وتفهم.

واستجابة لهذا الموقف، قام السائح بتعويض السيدة بتقديم رحلة عمرة جديدة لها ولعائلتها، لكي تتمكن من إتمام مناسك العمرة التي لم تكتمل بسبب وفاة زوجها.

وقد عبرت السيدة عن شكرها للمساعدة، وأشادت بمعاملة رجال المطار الذين قدموا لها الدعم وعبرت عن فرحتها بتلك المبادرة، حيث زغردت ودعت الله.