شكرا لمتابعة خبر عن أمير المنطقة الشرقية يكرم الإعلامي زهير الغزال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود أمير المنطقة الشرقية الإعلامي – زهير بن جمعه الغزال .

جاء التكريم خلال ترأس سموه الاجتماع السادس لمجلس أمناء جمعية قبس للقرآن والسنة والخطابة بجامعة الملك فيصل بالاحساء.

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود محافظ الأحساء والأمير عبدالعزيز بن جلوي.

يأتي تكريم الإعلامي زهير الغزال تقديرا لجهوده الإعلامية الكبيرة والمميزة ودوره الرائد في خدمة القرآن والسنة من خلال منصة قبس الإليكترونية وغيرها من المنصات الإعلامية التي يشارك فيها بجهود كبيرة .