شكرا لمتابعة خبر عن قبر على قارعة الطريق في عسير‬⁩ يثير الجدل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار قبر على قارعة الطريق في منطقة ⁧‫عسير‬⁩ الجدل والتساؤلات عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وفي هذا الشأن أوضح عامر أحمد البناوي حفيد صاحب القبر :” جدي توفي قبل ٨٠ عام ودفن في هذا القبر ، وقبل ٤٠ عام قام الوالد بتسوير القبر بعد ظهور الشارع ووضع عليه لافتة حتى يعلم الجميع أن هذا المكان فيه قبر ”

وأضاف “رفع الوالد معاملة إلى الجهات المختصة للمطالبة بنقل القبر إلى مقابر المسلمين الأخرى ، وجاءت لجنة من المحافظة ومن ثم رفعوا استفتاء وجاء الرد من المفتي العام ببقاء القبر كما هو مالم يكن هناك توسعة للشارع ”