شكرا لقرائتكم خبر عن "نحو المليون متطوع".. أمانة جدة تسجل رقمًا جديدًا في موسوعة غينيس والان نبدء بالتفاصيل

ملتقى "نحو المليون متطوع"

الدمام - شريف احمد - سجّلت أمانة محافظة جدة رقمًا قياسيًا جديدًا لعام 2025 في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال تنظيم ملتقى "نحو المليون متطوع" في نسخته الثالثة، وقد حصد الملتقى شهادة غينيس بعد تسجيل حضور بلغ 1277 مشاركًا.وأوضح المدير العام للمسؤولية المجتمعية في أمانة جدة، هتان بن هاشم حمودة، أن النسخة الثالثة من الملتقى ركزت على عدة محاور وورش عمل تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي.وأكد حمودة أن الهدف من الحدث كان تسليط الضوء على شغف متطوعي جدة ودورهم في دعم الجهات الحكومية، مما جعل المدينة نموذجًا يحتضن الطاقات التطوعية.وأضاف أن أمانة جدة أطلقت العديد من المبادرات المميزة لدعم المتطوعين، ما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي.يذكر أن أمانة جدة سجلت أول رقم في جينس في العام 2023 من خلال رعايتها لأكبر جدارية في العالم مصنوعة من الأغطية البلاستيكية.