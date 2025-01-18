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شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الحج.. توقيع مذكرة تعاون لرقمنة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّعت "وزارة الحج والعمرة" و"الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)" مذكرة تعاون تهدف إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة، وتسخير المنتجات الذكية لخدمة ضيوف الرحمن وبناء قاعدة معرفية بين الطرفين لتبادل أفضل الممارسات في التقنيات الحديثة ومشاركة التجارب في هذه المجالات، جاء ذلك خلال أعمال مؤتمر ومعرض الحج 2025 المقام في "جدة سوبر دوم" بعنوان "طريق إلى النسك".
ووقّع مذكرة التعاون كل من نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح بن سليمان مشاط، ومدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عصام بن عبد الله الوقيت.
ويأتي التعاون بين "وزارة الحج والعمرة" و "سدايا" لتعظيم الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي حيث إن تسخير التقنيات المتقدمة يعكس التزام المملكة برسالتها السامية في خدمة الإسلام، إلى جانب تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لهم والقائمين على خدمتهم، وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويقدم التطبيق الوطني الشامل (توكلنا) تجربة سلسلة من الخدمات التي تيسّر على حجاج بيت الله الحرام في قضاء نسكهم من خلال توفير العديد من الخدمات لضيوف الرحمن ومنها بوابة المناسك التي وصل عدد عملياتها إلى أكثر من 73 مليون عملية.
ووقّع مذكرة التعاون كل من نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح بن سليمان مشاط، ومدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عصام بن عبد الله الوقيت.
خدمة الإسلاموتضمنت الاتفاقية تعاون الطرفين في نشر التوعية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال المعسكرات، وورش العمل والندوات والمؤتمرات، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية لمنسوبي وزارة الحج والعمرة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الوزارة في منصات البيانات الوطنية.
ويأتي التعاون بين "وزارة الحج والعمرة" و "سدايا" لتعظيم الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي حيث إن تسخير التقنيات المتقدمة يعكس التزام المملكة برسالتها السامية في خدمة الإسلام، إلى جانب تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لهم والقائمين على خدمتهم، وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويقدم التطبيق الوطني الشامل (توكلنا) تجربة سلسلة من الخدمات التي تيسّر على حجاج بيت الله الحرام في قضاء نسكهم من خلال توفير العديد من الخدمات لضيوف الرحمن ومنها بوابة المناسك التي وصل عدد عملياتها إلى أكثر من 73 مليون عملية.