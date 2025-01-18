شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بوزارة التربية والتعليم يطالب بدعم هؤلاء الفئة المهمة في عدن (تعرف عليهم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المستشار المعروف بوزارة التربية والتعليم عارف ناجي أحمد في منشور على حائطه بالفيسبوك ينشره موقع منبر الاخبار كما جاء: أطفال التوحد هم جزء مهم من المجتمع ويحتاجون إلى رعاية خاصة واهتمام كبير من الجميع، سواء كانوا من الأسر، المربين، أو المختصين. دعمهم يتطلب تعاونًا بين مختلف الأطراف لتحقيق بيئة مناسبة تساعدهم على النمو والتطور ، شخصيا الفكرة شاغلنا وبحاول المستحيل بالاعداد لمقترح مشروع لوزارة التربية والتعليم لدعم حق التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الخدمات التربوية والتأهيلية لفئة التوحد. نقاط يمكن التركيز عليها واتمنى من الجميع ان يبدل جهد كلا باختصاصة لتحقيق بيئة مناسبة تساعدهم على النمو والتطور والاندماج بالمجتمع : 1. التشخيص المبكر: يساعد التشخيص المبكر في تقديم تدخلات فعالة تعزز من قدرات الطفل. 2. التعليم والتأهيل: تطوير مناهج وبرامج تعليمية تراعي احتياجاتهم الخاصة وتساعدهم على التعلم بطرق تناسبهم. 3. التوعية المجتمعية: تعزيز فهم المجتمع لطبيعة التوحد وكيفية التعامل مع الأطفال الذين يعانون منه، مما يساهم في تقليل الوصمة الاجتماعية. 4. دور الأسر: تقديم الدعم والإرشاد للأسر لمساعدتهم على فهم احتياجات أطفالهم والتعامل معهم بشكل أفضل. 5. دعم المختصين: توفير برامج تدريبية للمربين والمعلمين والمعالجين لتمكينهم من التعامل مع أطفال التوحد بشكل احترافي. الاهتمام بأطفال التوحد ليس مسؤولية فردية بل هو واجب مجتمعي. بتضافر الجهود يمكننا أن نوفر لهم حياة كريمة مليئة بالفرص للنمو والإبداع. المستشار / عارف ناجي علي

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