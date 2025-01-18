شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 3 جثث متهالكة في المخا (صورة اولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ر قبل قليل العاملون في حفريات مشروع المياه بمدينة المخا على 3 جثث متهالكة وبقايا عظام امام مبنى مؤسسة المياه ، تم نقل رفات وعظام احداهن وردم اثنتين اخريتان بالتراب وايقاف العمل حتى الحصول على تصريح امني بإخراجهن.

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على 3 جثث متهالكة في المخا (صورة اولية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.