بطولة ألمانيا: بايرن يبتعد 7 نقاط عن ليفركوزن بفوز صعب على فولفسبورغ

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : عزز بايرن ميونيخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم وابتعد بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر باير ليفركوزن حامل اللقب بفوز صعب على ضيفه فولفسبورغ 3 2 السبت، في المرحلة الثامنة عشرة.

سجل ليون غوريتسكا (20 و62) والفرنسي ميكايل أوليسه (39) أهداف بايرن، والدولي الجزائري محمد عمورة (24 و88) هدفي فولفسبورغ.

وتحضّر بايرن بأفضل طريقة لاستحقاقه الأوروبي في دوري الأبطال أمام فينورد روتردام الهولندي في الجولة السابعة الأربعاء، بفوزه الرابع تواليا في الدوري بعد لايبزيغ (5 1) وبوروسيا مونشنغلادباخ 1 0 وهوفنهايم 5 0، ورفع رصيده إلى 45 نقطة متقدما بفارق 7 نقاط عن باير ليفركوزن الذي بامكانه أن يعيد فارق الأربع نقاط في حال فوزه على ضيفه مونشنغلادباخ في ختام هذه الأمسية.

وأجرى البلجيكي فنسان كومباني مدرب بايرن 4 تغييرات مقارنة مع مباراته الاخيرة أمام هوفنهايم، فزج بكل من النمسوي كونراد لايمر، الكوري الجنوبي كيم مين جاي، غوريتسكا وأوليسه اساسيا بدلا من البرتغالي رافايل غيريرو والانكليزي إريك داير وتوماس مولر وألكسندر بافلوفيتش.

وكشّر بايرن عن أنيابه باكرا فهدد مرمى ضيفه بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية، بتسديدة من لوروا سانيه اصطدمت بالعارضة.

وافتتح عملاق بافاريا التسجيل بعد كرة استعادها كيم ومررها إلى يوزوا كيميش الذي أوصلها إلى غوريتسكا فتخلص الاخير من بنس دارداي وسدد بقدمه اليمنى في شباك الحارس البولندي كميل غرابارا (21).

ولم يكد بايرن يفرح بهدفه حتى اهتزت شباكه بعد كرة ثابتة وصلت إلى يانيك غيرهارد داخل المنطقة مررها إلى الجزائري محمد عمورة الذي سدد مباشرة في مرمى القائد الحارس مانويل نوير (24).

وتقدم بايرن بالهدف السادس في "بوندسليغا" للمهاجم الفرنسي أوليسه مستفيدا من الدفاع الهش لفولفسبورغ داخل المنطقة المحرمة (40)، قبل أن يلغي الحكم بعد 5 دقائق هدف كيميش بعد احتساب لمسة يد عليه.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل غوريتسكا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعدما تابع برأسه ركلة حرة نفذها أوليسه (62).

وأهدر الفرنسي كينغسلي كومان انفرادية بعد كرة طويلة من القائد نوير فسدد بجانب القائم (69).

وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، أعاد عمورة الإثارة إلى اللقاء بهدفه الشخصي الثاني له ولفريقه، بعدما كان هدد سابقا الحارس نوير بتسديدة رائعة (82).

وهو الهدف الثامن للمهاجم الدولي الجزائري في الدوري هذا الموسم.

وحقق شتوتغارت فوزه الثالث تواليا وجاء على حساب ضيفه فرايبورغ 4 0، تناوب على تسجيلها الفرنسي أنتوني روو (2) والبوسني إرميدين ديميروفيتش (17) ونيك فولتماده (45+5 من ركلة جزاء) ودنيز أونداف (80).

ورفع شتوتغارت ثاني الموسم الماضي رصيده إلى 32 نقطة وتقدم للمركز الرابع بفارق نقطة عن لايبزيغ المتراجع للمركز الخامس بعد تعادله مع مضيفه بوخوم 3 3.

وابتعد هوفنهايم عن مناطق الهبوط بفوزه على مضيفه هولشتاين كيل وصيف القاع 3 1، وتقدم للمركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

وعاد سانت باولي إلى سكة الفوز بعد خسارتين أمام أينتراخت فرانكفورت وبوخوم بالنتيجة ذاتها (0 1)، بهدفي يوهانس إيغيشتاين (25 من ركلة جزاء) والغيني مورغان غيلافوغي (90+2) في مرمى مضيفه هايدنهايم.

ورفع سانت باولي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر موقتا، متقدما بفارق 3 نقاط عن هايدنهايم في المركز السادس عشر.