انت الان تتابع خبر القيادة السنية الموحدة تنفي "البيان المتداول" حول المطالبات الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الائتلاف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "لا صحة لما يتم تداوله من بيان جديد لمطالبة ائتلاف إدارة الدولة بتنفيذ الاتفاق السياسي والتعديل على قانون العفو العام واقراره".ويوم أمس، أكد إدارة الدولة، أن نسبة إنجاز البرنامج الحكومي وصلت إلى 76 بالمئة مع حرصه على تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، وضمن المدد الزمنية المرسومة.

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