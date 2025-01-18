شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح يقتل قاضيين في المحكمة العليا ويجرح ثالثًا ثم ينتحر في طهران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل قاضيان في إيران وأُصيب ثالث بهجوم مسلح حيث أطلق الجاني النار على قضاة المحكمة العليا الإيرانية في طهران، قبل أن ينتحر.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المهاجم قام بإطلاق النار من مسدس في ساحة إيراك بالعاصمة طهران.

ولم تُعرف بعد هوية المصابين وضحايا الحادث، وكذلك هوية المهاجم.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الشخص المهاجم ليس له أي قضية أمام المحكمة العليا، كما أنه ليس من موكلي فروع المحكمة.