شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تمدد فترة تسجيل الحجاج حتى الـ 10 من فبراير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

خاص- يونس الشجاع

أعادت وزارة الأوقاف والإرشاد، في العاصمة المؤقتة عدن، للمرة الثانية، مد فترة تسجيل الراغبين في الحج حتى الـ10 من فبراير المقبل، نتيجة ضعف الإقبال لموسم حج هذا العام، حيث لم يتجاوز عدد الحجاج نصف الحصة المعتمدة للجمهورية اليمنية حتى ساعة كتابة الخبر.

وفي محاولة منها لإعادة الثقة بالقائمين على الحج، أعلنت وزارة الأوقاف، الخميس الماضي، اعتزامها إعادة نحو 15 مليون سعودي لحجاج الموسم المنصرم، نتيجة قصور في الخدمات المقدمة لهم في مخيمات منى، الأمر الذي اعتبره مراقبون خطوة في الإتجاه الصحيح نحو إعادة ثقة الحجاج اليمنيين بوزارة الأوقاف من جهة وبوكالات التفويج من جهة أخرى، ما قد يشكل دفعة لدى الراغبين في الحج بالتقدم بطلبات تسجيل أسمائهم لموسم حج هذا العام.