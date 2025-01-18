شكرا لقرائتكم خبر عن تفشي وباء الحصبة في مأرب.. أربع وفيات و113 حالة اشتباه خلال أسبوعين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجلت محافظة مأرب أربع وفيات بين الأطفال نتيجة إصابتهم بوباء الحصبة، خلال النصف الأول من الشهر الجاري، في ظل تزايد ملحوظ للحالات المشتبه بها وتفاقم خطر المرض على صحة الأطفال في المحافظة. ووفقاً لتقرير صادر عن الإعلام الصحي في مأرب يوم الخميس، تم تسجيل 113 حالة اشتباه بالحصبة خلال الفترة ذاتها، بينها خمس حالات مؤكدة بعد الفحص الزراعي في المختبر المركزي. وأكد التقرير استمرار جهود فرق الاستجابة السريعة في رصد الحالات المصابة والتحري عنها، إلى جانب تقديم الدعم الطبي اللازم للمتضررين. وأشارت مصادر طبية إلى أن هذا التفشي يشكل تهديداً خطيراً لحياة الأطفال في المحافظة، ما يستدعي استجابة عاجلة من السلطات الصحية لتكثيف حملات التحصين والحد من انتشار المرض. ودعت المصادر إلى ضرورة تفعيل برامج التوعية المجتمعية حول أهمية التحصين وطرق الوقاية، لضمان حماية الأطفال من الأمراض القابلة للوقاية.

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