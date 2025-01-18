تكنولوجيا: سامسونج تلمح إلى شاشة QD-OLED مقاس 27 بوصة بدقة 5K للمبدعين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت سامسونج بمنح عدد قليل من الصحفيين لمحة عن شاشاتها المستقبلية، وكان من أبرز العروض شاشة QD-OLED بحجم 27 بوصة ودقة مذهلة تبلغ 5K. هذه الشاشة توفر كثافة بكسل على مستوى الهواتف الذكية، حيث تصل إلى حوالي 220 بكسل لكل بوصة تقريبًا.

على الرغم من عدم تحديد موعد دقيق لإطلاق الشاشة، فإن التوقعات تشير إلى أن ظهورها في الأسواق قد يكون في عام 2026. ورغم أن معظم المستخدمين، وخاصة اللاعبين، لا يزالون يستخدمون شاشات بدقة 1440 بكسل، إلا أن المبدعين قد اعتادوا على دقة 4K لفترة طويلة.

القفزة من 4K إلى 5K قد لا تبدو كبيرة للوهلة الأولى، لكن الواقع يشير إلى أنها تمثل زيادة ضخمة بنسبة 78% في عدد البكسلات، مما يوفر تجربة عرض فائقة الدقة ستحظى بتقدير كبير من قبل المبدعين والمحترفين.

وعلى الرغم من أن شركة Apple تقدم شاشات 5K منذ حوالي 10 سنوات، مثل شاشة Pro Display XDR التي تبلغ 4999 دولارًا وتستخدم لوحة 6K، إلا أن شاشات OLED، التي تتمتع بالعديد من المزايا، غير موجودة في هذه المنتجات.

شاشة سامسونج التي تم عرضها في الحدث بدت “جيدة حقًا”، وفقًا لشركة FlatPanelsHD، التي كانت حاضرة في العرض، لكنها لم تكشف عن المزيد من التفاصيل. ومن المؤكد أن تكلفة هذه الشاشة، بناءً على المواصفات العالية، لن تكون منخفضة.

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