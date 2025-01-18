تكنولوجيا: استقالة الرئيس التنفيذي لشركة Honor تزامنًا مع إطلاق MagicOS 9.0 إصدار العام القمري الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor مؤخرًا عن أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية العاملة بنظام اندرويد، بما في ذلك Magic7 Pro و7 RSR المتطور، التي طرحتها للأسواق العالمية.

ومع ذلك، يبدو أن هذا الإطلاق سيكون الأخير الذي يشهده Zhao Ming، المعروف أيضًا باسم George Zhao، كرئيس تنفيذي للشركة.

وافق مجلس إدارة Honor على استقالة Zhao مؤخرًا، وهو قرار اتخذه المدير التنفيذي لأسباب شخصية وأكد أنه لم يكن سهلًا. وقد تولى Zhao قيادة الشركة منذ عام 2015، حيث كان له دور محوري في قيادة Honor خلال انفصالها عن هواوي وإعادة تأسيسها كشركة بارزة في صناعة الأجهزة الإلكترونية.

وخلال تلك الفترة، عمل على تعزيز طموحات الشركة لمنافسة شركات كبرى مثل أبل، مع الحفاظ على توجهات خاصة في تصميم منتجاتها مثل الابتعاد عن الكاميرات المشتركة.

وأشادت شركة Honor بمساهمات Zhao المتميزة في تطور الشركة، مؤكدة أن القيادة ستنتقل إلى جيان لي، أحد التنفيذيين البارزين في الشركة والذي كان له دور سابق في هواوي. كما شددت الشركة على التزامها بمواصلة تقديم منتجات مبتكرة وتجارب مميزة للمستهلكين حول العالم تحت هذه القيادة الجديدة.

بالتزامن مع هذه التغييرات، أطلقت Honor تحديث MagicOS 9.0 احتفالًا بالعام القمري الجديد في الصين. يقدم التحديث ميزات جديدة، من بينها ميزة العرض المضادة لمرض السفر، إلى جانب إضافات مخصصة مثل العلامات المائية الخاصة بالصور وشاشات القفل المصممة لمهرجان الربيع. كما يتضمن تحسينات لأداء العدسات المقربة في الهواتف المتوافقة.

يظل التحديث متاحًا لعدد محدود من الأجهزة، بما في ذلك جميع هواتف Magic7 وMagic6 وMagic5 وسلسلة Honor 300، بما في ذلك الإصدار Ultra الجديد، وسلسلة Honor 200.

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