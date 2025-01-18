شكرا لمتابعة خبر عن اكتشاف نبع مياه كبريتية جديد في الربع الخالي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اكتُشف نبع ماء جديد في الربع الخالي من المملكة، وهو عبارة عن عين كبريتية تنبع من باطن الأرض.

ووثق أحد الأشخاص العين الكبريتية في مقطع فيديو، حيث تشكلت بشكل دائري كامل الاستدارة في منظر هندسي بديع من صنع الخالق سبحانه وتعالى.

وعلق موثق الفيديو قائلاً: “شاهدوا هذا المنظر وكأنه في الفضاء، نبع مياه كبريتية حديث تم اكتشافه قبل حوالي 4 سنوات في الربع الخالي بالسعودية”.

وأضاف أن عدد الذين وقفوا عليه وشاهدوه لا يتجاوز 30 شخصاً تقريباً، ونحن نعتبر ثاني مجموعة وقفت عليه وشاهدته على أرض الواقع، مشيراً إلى أن درجة حرارة المياه 33 درجة.