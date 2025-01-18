شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عوامل تؤثر في قيمة المعاش الضمان الاجتماعي.. ما هي؟ والان نبدء بالتفاصيل

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دعم الضمان الجتماعي

كيف يضمن المستفيد عدم تأثر صرف المعاش؟

الدمام - شريف احمد - حدد الضمان الاجتماعي، ثلاثة عوامل من شأنها التأثير على قيمة المعاش للمستحقين.وقال الضمان الاجتماعي، ضمن إجاباته في دليل الأسئلة الشائعة، إن قيمة الدعم تتغير بناء على العوامل التالية:يهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.لضمان عدم تأثر صرف المعاش، ينبغي للمستفيد تحديث بياناته عند حدوث أي تغيير في الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، عبر حسابه في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، خلال 15 يومًا من تاريخ التغيير.وتمكنه خدمات المنصة الإلكترونية من تحديث تفاصيل بياناته المصرفية وكافة بياناته المسجلة في ملف المستفيد.