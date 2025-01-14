شكرا لبحثكم عن خبر "كاك بنك" يكرم موظفي إدارات تكنولوجيا المعلومات وتطوير الأنظمة ومركز البطاقات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

كرمت الإدارة العليا في بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» صباح اليوم موظفي إدارات تكنولوجيا المعلومات وتطوير الانظمة ومركز البطاقات، تقديراً لعطائهم وإنجازاتهم في تطوير وتحسين البنية التحتية التقنية للبنك، ويأتي هذا التكريم في بداية العام الحالي 2025، في خطوة تعكس اهتمام البنك بكوادره البشرية وتقديراً لجهودهم المتميزة،

وبالنيابة عن القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي، الأستاذ / حاشد الهمداني، قام نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية، رئيس القطاع الأستاذ/ رفيق القباطي بتكريم الموظفين، معبراً عن امتنانه للفريق المتميز، مؤكدًا في نفس الوقت أن جهودهم المستمرة هي أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في نجاح البنك، كما دعا الموظفين إلى مواصلة الابتكار والتميز لتحقيق المزيد من النجاحات.

وأشاد مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات ومركز البطاقات الاستاذ/ صلاح عوض بالدور الحيوي الذي يلعبه الموظفين في تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم التحول الرقمي، مما يسهم في تقديم خدمات مصرفية حديثة تلبي احتياجات العملاء وتواكب التطورات في القطاع المصرفي.

فيما أكد مدير إدارة تطوير الأنظمة ومشروع النظام البنكي/ الأستاذ فهد الشميري، على أهمية تكريم الموظفين المتميزين، حيث يعتبر حافز للبقية لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، مؤكداً على أهمية العمل الجماعي والروح المعنوية العالية التي تسود فريق العمل.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص الإدارة العليا ممثلة بالقائم بأعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي، الأستاذ / حاشد الهمداني، لتعزيز بيئة العمل الإيجابية وتشجيع الابتكار، بما يسهم في تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وعبر الموظفون عن امتنانهم لهذا التكريم،الذي ينم عن اهتمام قيادة البنك ومشاعرهم بتقدير الجهود مؤكدين أنهم سيواصلون العمل بجد واجتهاد لتحقيق المزيد من النجاحات لبنكهم العريق.