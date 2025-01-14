تكنولوجيا: سامسونج تطلق برنامج لاستبدال هواتف جالكسي القديمة دون الحاجة للشراء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج تجربة برنامج جديد لاستبدال الهواتف يسمى “برنامج استبدال جالكسي”. ما يميزه عن العروض السابقة هو أنه يمكنك الحصول على قيمة من جهازك القديم، حتى لو لم تشتر هاتفًا جديدًا. هذا البرنامج متاح مبدئيًا في كوريا الجنوبية وفرنسا، ويتم تشغيله بواسطة Likewize.

وفقًا للشروط والأحكام، فإن الأجهزة المؤهلة هي: سلسلة جالكسي S23 و S22 و S21 و S20، وجالكسي Z Fold5 و Fold4 و Fold3، وجالكسي Z Flip5 و Flip4 و Flip3. ومع ذلك، تحذر نفس الشروط من أن هذه القائمة “قد تختلف حسب البلد”.

من المفترض أن يبدأ البرنامج اليوم، ومن المتوقع أن يتوسع إلى أسواق جديدة في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن سامسونج لم تكشف عن أي منها.

وجاء في البيان الصحفي مزيدًا من التفاصيل حول كيفية عمل هذا البرنامج. أولاً، يتم تصنيف الهواتف إلى فئات: ممتاز أو جيد أو إعادة تدوير. بعد ذلك، يتم دفع “مبلغ مناسب” للعميل، بناءً على التصنيف. لمعرفة المبلغ، سيتعين عليك زيارة صفحات “برنامج استبدال جالكسي” عند تفعيلها.

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