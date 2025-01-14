شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الأوقاف و الإرشاد بالمهرة يختتم مسابقة الأوقاف للقرآن الكريم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المهرة /خاص

اختتم مكتب الأوقاف والإرشاد م/ المهرة اليوم الثلاثاء مسابقة الأوقاف والإرشاد للقرآن الكريم وجاءت برعاية معالي وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور/ محمد بن عيضة شبيبة ومعالي محافظ محافظة المهرة - رئيس المجلس المحلي الأستاذ/ محمد علي ياسر.

شارك بالمسابقة 70 مشاركا و مشاركة و استمرت على مدى ثلاث ايام متتالية و كانت في القراءات العشر وحفظ القرآن الكريم، و تجويد التلاوة وصغار الحفاظ ذكور - إناث وكذلك في الأذان للذكور.

وقدم نائب مدير مكتب الاوقاف والارشاد بمحافظة المهرة الدكتور محمد احمد الشاوش شكره وتقديره لمعالي وزير الأوقاف و الإرشاد محمد بن عيضة شبيبة على دعمه و رعايته المتواصل و الشكر موصول للسلطة المحلية في مقدمتهم محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة على دعمه المستمر لمكتب الأوقاف ولكل من شارك في هذه المسابقة وكل من ساهم في انجاحها متمنياً التوفيق والنجاح للمتأهلين للتصفيات النهائية التي ستقام في العاصمة المؤقتة عدن تمهيدا وترشيح الفائزين للمسابقات الدولية وتمثيل المهرة واليمن بالخارج في مسابقات حفظ القران الكريم.