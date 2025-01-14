الامارات | منصور بن محمد يكرّم الفائزين في جائزة الاحتراف والتميز الأمني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود اليوم الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي الفائزين في "جائزة الاحتراف والتميز الأمني" ضمن نسختها الثانية، والهادفة إلى تقدير الإنجازات ومساهمات الكوادر الأمنية في قطاع الأمن الخاص.

حضر التكريم الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي، وعوض حاضر المهيري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وخليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وعدد من القيادات الأمنية.

وشمل التكريم عادل عبدالهادي الفائز بشخصية العام عن فئة النخبة، وهي جائزة تُمنح لمحترفي الأمن المساهمين في تطوير قطاع الأمن الخاص في الدولة. وعن فئة الكفاءة، تم تكريم كلٍ من: سيف المنصوري، المدير الأمني لشركة إعمار للضيافة، وكلير بينالاي، مديرة العمليات الأمنية من فندق فايف لوكس دبي، والمهندسة شيماء باسعيد، مهندس أنظمة أمنية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي. وتمنح الجائزة للمحترفين الأمنيين أصحاب أفضل إنجازات في 2024.

وفي فئة التميز، والتي تُمنح لفئات حارس أمن (ذكور -إناث)، حارس كاميرات مراقبة، مشغل غرف عمليات، مشرف أمن، فني أنظمة أمنية، تم منح الجائزة لكل من: محمد أمير خان، وعبدالستار عبدالرزاق، ومحمد فتحي، وماريان بانجانيبان، وعمر فتحي، وأبيث تيروميني.

وتهدف "جائزة الاحتراف والتميز الأمني" إلى تعزيز الجهود المبذولة في اتجاه رفع مستوى الأمن ونظم الحماية الأمنية الوقائية. وإبراز الدور الأمني المشرّف للمستحقين من الفئات المعنية، كما تسهم في توعية المؤسسات والشركات في قطاع الأمن الخاص بمستوى الأداء الأمني، وتحفيزهم لتطوير القدرات الاحترافية للكوادر الأمنية عبر تزويدهم بآلية منهجية لتقييم أدائهم.

وقد شهدت الجائزة في نسختها الثانية زيادة ملحوظة في عدد الطلبات المقدمة من داخل وخارج الدولة، ما يعكس مدى الاهتمام من محترفي القطاع الأمني حول العالم، حيث تعتبر الجائزة إضافة فريدة في مسيرة أي محترف أمني.