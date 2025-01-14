انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. النزاهة النيابية تستضيف اول وزير داخل البرلمان وهدوء يلف الحديث عن تعديلات قانون الانتخابات والان مع التفاصيل





#النزاهة ُ النيابية ُ تستضيفُ اولَ وزيرٍ داخلَ البرلمان .. وتؤكدُ ان العيداني على رأسِ قائمةِ المحافظين بغداد - ياسين صفوان - # تعزيزُ الشراكةِ الاستراتيجيةِ ومواجهة ُ التحدياتِ الإقليميةِ على طاولةِ السوداني وملكِ بريطانيا#النزاهة ُ النيابية ُ تستضيفُ اولَ وزيرٍ داخلَ البرلمان .. وتؤكدُ ان العيداني على رأسِ قائمةِ المحافظين # هدوءٌ يلفُّ الحديثَ عن تعديلاتِ قانونِ الانتخاباتِ واعتراضاتٌ واسعة ٌ قد تعيقُ التحركاتِ السياسية # بالاغلبيةِ المطلقة.. مجلسُ ذي قار يُقيلُ المحافظَ ويمنحُه ثلاثين يوما لتصريفِ اعمالِ المحافظة

