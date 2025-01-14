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نشرة السومرية.. النزاهة النيابية تستضيف اول وزير داخل البرلمان وهدوء يلف الحديث عن تعديلات قانون الانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - # تعزيزُ الشراكةِ الاستراتيجيةِ ومواجهة ُ التحدياتِ الإقليميةِ على طاولةِ السوداني وملكِ بريطانيا

#النزاهة ُ النيابية ُ تستضيفُ اولَ وزيرٍ داخلَ البرلمان .. وتؤكدُ ان العيداني على رأسِ قائمةِ المحافظين

# هدوءٌ يلفُّ الحديثَ عن تعديلاتِ قانونِ الانتخاباتِ واعتراضاتٌ واسعة ٌ قد تعيقُ التحركاتِ السياسية

# بالاغلبيةِ المطلقة.. مجلسُ ذي قار يُقيلُ المحافظَ ويمنحُه ثلاثين يوما لتصريفِ اعمالِ المحافظة

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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