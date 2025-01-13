شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (3) مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمحافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (3) معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (3) مقيمين من الجنسيات النيبالية والباكستانية واليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.