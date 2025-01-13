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ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (3) مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمحافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط (3) معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (3) مقيمين من الجنسيات النيبالية والباكستانية واليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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