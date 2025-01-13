الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابط برتبة رقيب و4 جنود وإصابة 8 آخرين في معارك بيت حانون شمال غزة اليوم

اعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط برتبة رقيب و4 جنود وإصابة 8 آخرين في معارك بيت حانون شمال قطاع غزة اليوم.

ولفتت صحيفة "يديعوت احرونوت" الى انه منذ بداية الحرب قتل 840 جنديًا من الجيش الإسرائيلي، من بينهم 405 منذ بداية المعارك البرية في قطاع غزة.

وفي السياق، اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بانه يوم صعب وحزين. وأبعث بأحر التعازي لعائلات الخمسة الذين سقطوا اليوم في قطاع غزة: النقيب يائير يعقوب شوشان، والرقيب المرحوم ياهف هدار، والرقيب المرحوم جاي كرميئيل، والرقيب المرحوم يوآف بيبر، والرقيب المرحوم أفيل فايسمان. لقد ضحوا بأرواحهم من أجل أمن بلادنا، والشعب الإسرائيلي بأكمله يحتضنكم ويحتضن عائلاتكم في آلامكم.