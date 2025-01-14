عبد المسيح دعا للتمعن بدور النواب التغييريين والمستقلين: لتطبيق إتفاق الطائف بالكامل

أشار النّائب ​أديب عبد المسيح​، إلى أنّ "بعد معركة رئاستَي الجمهوريّة والحكومة، لنتمعّن جيّدًا بنقطتين: 1- دور النّواب التّغييريّين والمستقلّين بفرض معادلة جديدة وإحداث الفرق، ومن ورائهم الرّأي العام المستقل والإغتراب الّذين دعموهم وانتخبوهم. 2- فشل الطّائفيّة السّياسيّة: انتخاب رئيس جمهوريّة مسيحي بأكثريّة سنيّة، درزيّة وشيعيّة وعدم إجماع مسيحي، تكليف رئيس حكومة سنّي بأكثريّة مسيحيّة ودرزيّة وسنيّة من دون مكوّن شيعي. فقد حان الوقت لتطبيق إتفاق الطائف بالكامل".

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