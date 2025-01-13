اعلنت النائب حليمة قعقور تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة. واشارت الى أننا "اتفقنا، انا والرئيس جوزاف عون، أن على الدعم الدولي أن يأتي إلى الدولة لا إلى أفراد وبطريقة شفافة. كما تحدثنا عن أهمية مشاركة المرأة والشباب في الحكومة".

كانت هذه تفاصيل خبر حليمة قعقور اعلنت تسمية نواف سلام لتشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.