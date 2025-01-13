اندلاع حريق كبير في معمل للأقمشة في الشويفات مقابل معمل "غندور"

شبّ حريق كبير في معمل للأقمشة في منطقة ​الشويفات​ مقابل معمل "غندور". وتتصاعد سحب الدّخان الأسود منذ الصّباح، ولم تسجَّل أي إصابات حتّى السّاعة. وقد بوشرت التّحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

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