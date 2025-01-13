الامارات | توتي يهزم ريفالدو في «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم «أسبوع نجوم الكرة في الشارقة» فعاليات نسخته الثالثة، الأحد، بعد أن انطلق الجمعة الماضية بمشاركة 145 لاعباً محترفاً في رياضة «الفوت غولف»، إلى جانب 22 من أساطير كرة القدم الدولية.

واستمتع الجمهور بمباراة «ليلة نجوم الكرة»، إذ وتمكن فريق الإيطالي فرانشيسكو توتي من الفوز على فريق البرازيلي ريفالدو 11-9.

وشهدت الفعاليات أيضاً، المباريات النهائية لكأس «جولة الأساطير للبادل» بمشاركة مثل الإيطالي فرانشيسكو توتي، والمصري عصام الحضري، والأرجنتيني بابو غوميز، والإيطالي أليساندرو كوستاكورتا، وغيرهم من النجوم الدوليين.