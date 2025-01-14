شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: إشراف أبو ريدة على المنتخب لصالحنا وعدد المحترفين فى تراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أن الجلسة التى جمعت بين التوأم وبين هانى أبو ريدة كانت مثمرة، وجاءت لصالح المنتخب، وأتمنى عدد المحترفين يزداد ويكون أوروبيا.

وقال إبراهيم حسن فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "لا يوجد خلاف بين التوأم مع هانى أبو ريدة، والجلسة اليوم كانت جلسة مهمة فى صالح الكرة ومنتخب مصر وكانت مثمرة جدا".

وأضاف: "جربنا التعامل مع كل الأشكال، أعضاء اتحاد الكرة من اللاعبين أو لم يكونوا لاعبين كرة، والأهم هو الدراسة والفكر وهدفه من التواجد داخل الاتحاد، وهذا يحدد مدى نجاحه أو لا".

وتابع: "النظام حاجة كويسة جدا، وأرى أن مسئولية منتخب مصر تكون مع رئيس الاتحاد دى شيء كويس جدا ليكون هو المسئول فقط بيساعد على التواصل بشكل أفضل ولصالح المنتخب، والتعامل بيكون أسهل ومحددة".

واستطرد: "معسكرات المنتخبات الماضية أو القادمة بتكون مدة قصيرة بحد أقصى 3 أيام قبل المباراة أو بعده، والتدريب فى الهدف والمباريات فى استاد القاهرة بيكون مرهق جدا ومسافة كبيرة، فبالتالى بنفضل إقامة المعسكر بجانب الاستاد، أما فى حالة طول فترة المعسكر من الممكن أن يقام فى مشروع الهدف، فمن الأفضل إقامة المعسكرات القصيرة بجوار ملعب المباراة".

وأردف: "ما وصل إليه محمد صلاح وعمر مرموش شيء نفخر به، وصلاح وما يقدمه شيء مميز وكمان يدخل معاه عمر مرموش ويصل للمستوى العالى حاجة مهمة جدا، وأرى أن إبراهيم عادل لو ركز من الممكن أن يصل لهذا المستوى فى الفترة المقبلة، وأتمنى أن يبدأ مرحلة الاحتراف فى اسرع وقت".

وواصل: "عدد المحترفين فى تراجع بعد عودة تريزيجيه وتواجده فى الاحتراف العربى، ولكن أنا أتمنى الاحتراف الأوروبى للاستفادة بشكل قوى دلوقتى مفيش غير صلاح ومرموش ثم محاولات قوية من محمد عبد المنعم لإثبات نفسه، بالإضافة لعدم استقرار حال مصطفى محمد مع نانت، فأتمنى اللاعبين تاخد بالها وتسعى لهذا الاحتراف وكمان رمضان صبحى يفوق".

واستكمل: "محمد الشناوى حارس مرمى ذكى وعاد سريعا لمستواه بعد الإصابة وبفضل الخبرات الكبيرة التى يمتلكه، ونحن نثق فيه، وهناك مصطفى شوبير حارس واعد ومميز ومنتظر الفرصة، وكمان أتمنى حمزة علاء ياخد فرصة، بالإضافة إلى خبرات محمد عواد".

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته قائلا: "أتمنى أن يحث الإعلام على حشد الجماهير لحضور مباريات المنتخب، وأتمنى أن تكون تذاكر مباريات منتخب مصر مخفضة أو يتم فتح المدرجات مجانا لتواجد الجماهير لمساعدة المنتخب على تحقيق هدفه".