شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لإراحة وسام أبو على من مباراة الجونة.. وموقف أكرم ومروان وكمال مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف وسام أبو علي مهاجم الريق من اللحاق بمباراة الجونة وحالته الطبية، بعد تعرضه لحالة إغماء خلال رحلة العودة من كوت ديفوار.

وأكد المصدر أن وسام تعرض لحالة إغماء وهبوط في الدورة الدموية قبل العودة إلى القاهرة، وتم إسعافه وأجرى بالتحاليل اللازمة، وفضّل الجهاز الفني إراحته من التدريبات وتم فحصه واطمأن الجهاز الطبي على حالته بشكل جيد، ومن المنتظر أن تجري جلسة بين كولر وطبيب الفريق غدا بشأن حسم موقفه من مباراة الجونة وإن كان الأقرب أن تتم إراحته من مباراة الأربعاء المقبل.

وأردف المصدر أن ما حدث لوسام ليست له علاقة بما حدث له من أزمة قلبية من 5 سنوات، وما حدث له علاقة بالحمل البدني ودرجة الحرارة وفقد المياه في الجسم ولكن حالته مطمئنة.

وفيما يخص موقف أكرم توفيق أشار إلى أن لديه آلاما أسفل الساق ووصل اليوم لإجراء أشعة، وسيتحدد موقفه من مباراة الجونة غدا، ولو الإصابة مجرد كدمة سيكون جاهزا لتلك المباراة.

واختتم: مروان عطية تعرض لكدمة وتورم بسيط وقمنا معه بالإسعافات اللازمة، وسيخضع لفحص طبي غدا، بينما عمر كمال يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، ولو لم يلحق بمباراة الجونة سيلحق بالمباراة التالية أمام أورلاندو بيراتس.