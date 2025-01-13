عبد المسيح: سأتماشى مع قرار المعارضة وسأسمي نواف سلام

أعلن النائب اديب عبد المسيح، أنني "سأتماشى مع قرار المعارضة وسأسمي القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة". واشار الى أننا "انتخبنا الرئيس جوزاف عون لأنه سيادي وانقاذي، و من الطبيعي ان نختار رئيس حكومة سيادي واصلاحي وانقاذي ومكمل للرئيس، لينقذنا من الإنهيار الذي نحن فيه ولكي يدير المؤسسات". وأكد أننا "ضد مبدأ فترة انتقالية وهي مرحلة تأسيسة".

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