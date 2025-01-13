أثارت مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك نظيرها في الحكومة السورية لتصريف الأعمال أسعد الشيباني، على هامش اجتماع وزاري دولي في العاصمة السعودية الرياض، حالة من الجدل بعد ضجة صاحبت زيارتها الأولى إلى سوريا مطلع الشهر الحالي.
تجدر الإشارة إلى أنه في 3 كانون الثاني، زارت وزيرة الخارجية الألمانية دمشق، وعقدت لقاءات مع مسؤولي الإدارة الحالية في البلاد. وحينها لم تصافح بربوك أحداً من المسؤولين، بما في ذلك قائد الإدارة الحالية أحمد الشرع أو وزير الخارجية، ما أثار ردود فعل عربية وعالمية.
وبعد الزيارة، أشارت بيربوك إلى أنه كان واضحاً لها أن لقائها بالمسؤولين السوريين الجدد، سيخلو من مصافحات يد عادية.
كانت هذه تفاصيل خبر ما لم يجرؤ على فعله في دمشق فعله وزير الخارجية السورية في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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