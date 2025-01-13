حيدر ناصر سمّى نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة: طلبت من عون أن تتمثل الطائفة العلوية بالحكومة

لفت النّائب ​حيدر ناصر​، في تصريح عقب مشاركته في الاستشارات النّيابيّة الملزمة لتسمية الرّئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، في قصر بعبدا، إلى "أنّنا طلبنا من رئيس الجمهوريّة جوزاف عون أن تتمثّل الشّريحة الثّانية في طرابلس، أي الطّائفة العلويّة، في الحكومة المقبلة".

وأعلن "أنّنا سمّينا رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ لقيادة هذه المرحلة الانتقاليّة، لما فيه خير المصلحة العامّة، ولعدم الذّهاب إلى أي تفرقة سياسيّة في هذا العهد الجديد"، كاشفًا أنّ "تحالفًا قد يحصل مع النّائب نبيل بدر وتكتّل "لبنان الجديد"، لكن هذه التّسمية هي بغضّ النّظر عن هذا التّحالف الممكن أن يحصل".