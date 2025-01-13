عطية: تكتل الاعتدال سيسمي ميقاتي ولا كلمة سر سعودية اتت و "لو في كلمة كانت ريحتنا كلنا"

أشار النائب سجيع عطية، في حديث للـ"OTV" الى انه "تفاجأنا بالامس بترشيح نواف سلام الذي يشكل قيمة قضائية لكن لا تجربة لدينا معه وبما ان نجيب ميقاتي اثبت قدرته على التعاطي مع اصعب الازمات فسنسمي كتكتل اعتدال نجيب ميقاتي".

وأكد عطية أن "لا كلمة سر سعودية اتت"، مضيفا :"ولو في كلمة كانت ريحتنا كلنا".